Синоптики сообщили, когда в Москву придет солнечная и сухая погода

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26 февраля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеовести

Фото: pixabay.com

В центре погоды «Фобос» рассказали, когда в Москву придет «сухая» и «солнечная» погода. Известно, что в четверг столица будет находиться в тёплой части атлантического циклона - это обеспечит город пасмурной и сырой погодой с осадками в виде снега и дождя.

При этом температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, атмосферное давление - 730 мм рт.ст.

«В конце рабочей недели с отходом циклона атмосферное давление начнёт расти и в выходные вернётся в норму, а погода станет улучшаться. В пятницу осадки, в основном, прекратятся, и сквозь облака начнёт пробиваться солнце», - уточнили в ведомстве.

Синоптики добавили, что ночью отметка термометров будет варьироваться от 0 до +2, а днем - +2 до +4. Кроме того, в выходные москвичи и гости столицы, скорее всего, смогут наблюдать сухую и солнечную погоду, воздух прогреется до + 5 градусов днем, но ночью отстынет до -6.

Ранее сообщалось, что последняя неделя зимы будет сопровождаться аномально высокой температурой.