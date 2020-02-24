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Россиян ждет "весенняя погода" в последнюю неделю зимы

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Россиян ждет
Фото: pixabay.com

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, что последняя неделя зимы будет сопровождаться аномально высокой температурой. По его словам, в Москве и Московской области отклонение от нормы составит 5-8 градусов.

При этом синоптик отметил, что в ночь на среду температура будет опускаться до минус 4-5 градусов. В остальные дни днем будет сохраняться теплая погода, но с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега.

Вильфанд добавил, что особенно заметными будут аномалии на севере Западной Сибири и в центре Сибири. Там ожидается отклонение от нормы до 20 градусов. Также до 12 – в Ростовской области и до 10 – в Краснодарском крае.

Он отметил, что в Сочи и в Краснодаре в середине недели обещают +17 градусов, а в Крыму – до +15.

Ранее метеорологи назвали причину аномально теплой зимы в России. 

БА

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