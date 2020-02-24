The Bloomberg: названа причина аномально теплой зимы в России

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24 февраля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Bloomberg

Фото: pixabay.com

Метеорологи назвали причину аномально теплой зимы в России, а также в Европе и Соединённых Штатах. По их мнению, данное явление произошло из-за необычной ситуации в Арктике, а именно низкого давления в районе Северного полюса.

Эксперты отметили, что крайне неустойчивая область низкого атмосферного давления за счет столкновения воздушных масс постоянно стремилась на север, а ветер не покидал данное место.

«Ветры, которые обычно «отправляют» холодный воздух на юг, оказались буквально заперты в одном месте», - пояснили метеорологи.

При этом данное явление отразилось не только на Россия, но и на ряде других стран, например, в США температура оказалась на три градуса выше средней нормы. Эксперты отметили, что нынешняя зима стала самой теплой за последние 140 лет.

Кроме того, специалисты компаний «AccuWeather» и «Maxar» были уверены, что эта зима будет холоднее предыдущей, но они не подразумевали, что область низкого давления на севере Земли будет сохраняться столь долго.

Ранее синоптики разъяснили слова климатолога Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрея Киселева о «холодном лете» после теплой зимы.