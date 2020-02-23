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Синоптики разъяснили данные по прогнозу о холодном лете в России

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Синоптики разъяснили данные по прогнозу о холодном лете в России
Фото: pixabay.com

Синоптики, комментируя слова климатолога Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрея Киселева о «холодном лете» после теплой зимы, заявили, что еще рано давать точные прогнозы на столь отдаленный период.

«Я не знаю, на какую статистику опирается ученый. Сложно сказать даже то, каким будет апрель … Нельзя сказать, что эта аномалия распространяется на все месяцы, что за теплой зимой последует холодное лето: это совершенно необязательно», - пояснила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, отметив, что уже были зафиксированы подобные случаи.

Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил, что в метеорологии такой зависимости нет. По его словам, все эти догадки и предположения продиктованы «несостоятельными народными приметами». Он добавил, что, скорее всего, температура двух летних месяцев будет выше климатической нормы.

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