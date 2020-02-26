Эксперты назвали главные признаки обмана в автосалоне

Важно также не "покупаться" на слишком низкую стоимость автомобиля в рекламе и не соглашаться на кредит, который предлагают непосредственно продавцы.

Кроме того, часто в автосалонах намеренно заставляют покупателя ждать и много раз подписывать разные документы, чтобы в конце концов человек устал и был готов поставить свою подпись на любой бумаге, не вчитываясь в детали.