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Эксперты назвали главные признаки обмана в автосалоне

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: За рулем

Эксперты назвали главные признаки обмана в автосалоне
ключ от машины, pixabay.com
Автоэксперты назвали ключевые признаки нечестной работы сотрудников салонов по продаже машин. Специалисты также рассказали, как следует вести себя покупателям, чтобы не стать жертвой "развода".
 
Одним из первых признаков возможного обмана может стать настойчивая просьба сотрудника салона приехать, чтобы "продолжить игру на его поле", а не по телефону. Если клиент все же приехал, то ему не следует соглашаться на предложения приобрести дополнительные услуги и опции, в частности, нередко в салонах говорят, что коврики не входят в штатную комплектацию, но на деле это не так и платить за них не нужно.
 
Важно также не "покупаться" на слишком низкую стоимость автомобиля в рекламе и не соглашаться на кредит, который предлагают непосредственно продавцы.
 
Кроме того, часто в автосалонах намеренно заставляют покупателя ждать и много раз подписывать разные документы, чтобы в конце концов человек устал и был готов поставить свою подпись на любой бумаге, не вчитываясь в детали.
 
Насторожиться стоит и в том случае, если менеджер торопит клиента с решением о покупке. Рекомендуется не делать никаких авансов и взносов до получения договора купли-продажи.
ЕТ

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