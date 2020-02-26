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Московских водителей предупредили о гололедице

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Московских водителей предупредили о гололедице
капли на стекле, pixabay.com
Днем в среду, 26 февраля, московских водителей предупредили о гололедице на дорогах и дожде со снегом. Предполагается, что погодные условия могут существенно осложнить дорожную ситуацию в столице.
 
Автомобилистов призывают соблюдать все правила дорожного движения, держать дистанцию, не совершать резких маневров и перестроений. Рекомендуется помнить, что при гололедице тормозной путь увеличивается, а это может привести к аварийной ситуации.
 
В вечерний час пик в Москве могут образоваться пробки, поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом.
ЕТ

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