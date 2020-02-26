К Дню Победы ветеранам могут подарить кнопочные мобильные телефоны

Минкомсвязь и сотовые операторы обсудили обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны бесплатными телефонами и услугами связи.
Речь идет о телефонах с крупными кнопками и «хорошо различимыми элементами на экранах». Состав пакета услуг еще обсуждается, но, скорее всего, с таких телефонов можно будет бесплатно звонить не только в экстренные службы, но и волонтерам, которые будут прикреплены к пожилым абонентам.
По некоторым данным, компании готовы предоставить аппараты и связь за свой счет. Стоимость такого телефона сейчас составляет около 800 рублей.
Ранее председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил, что телефоны с тревожной кнопкой должны получить 60 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что ко Дню Победы столичные ветераны получат от города от 10 до 25 тысяч рублей.