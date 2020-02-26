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К Дню Победы ветеранам могут подарить кнопочные мобильные телефоны

, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

К Дню Победы ветеранам могут подарить кнопочные мобильные телефоны
Фото: соцсети

Минкомсвязь и сотовые операторы обсудили обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны бесплатными телефонами и услугами связи.

Речь идет о телефонах с крупными кнопками и «хорошо различимыми элементами на экранах». Состав пакета услуг еще обсуждается, но, скорее всего, с таких телефонов можно будет бесплатно звонить не только в экстренные службы, но и волонтерам, которые будут прикреплены к пожилым абонентам.

По некоторым данным, компании готовы предоставить аппараты и связь за свой счет. Стоимость такого телефона сейчас составляет около 800 рублей.

Ранее председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн говорил, что телефоны с тревожной кнопкой должны получить 60 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что ко Дню Победы столичные ветераны получат от города от 10 до 25 тысяч рублей.

ДВа

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