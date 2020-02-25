Ко Дню Победы столичные ветераны получат от города от 10 до 25 тыс рублей

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25 февраля 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Размер единовременной материальной помощи ветеранам и инвалидам ко Дню Победы в Москве увеличен в разы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне столичные ветераны получат от 10 до 25 тыс рублей. Такое решение сегодня было принято в рамках заседания Президиума правительства Москвы во главе с мэром города Сергеем Собяниным. утвердил во вторник размеры единовременной материальной помощи.

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, в 2020 году размер выплат увеличен в 2,5-3 раза и составляет от 10 до 25 тыс. рублей в зависимости от категории получателей.

"Городские выплаты ко Дню Победы станут дополнением к федеральным выплатам, установленным указом президента России - 75 тыс. рублей участникам войны и 50 тыс. рублей труженикам тыла", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в Москве общая численность ветеранов и инвалидов, которые получат единовременную материальную помощь ко Дню Победы, составляет 110 330 человек.