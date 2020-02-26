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В России началось формирование нового состава Общественной палаты

, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

В России началось формирование нового состава Общественной палаты
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты РФ.

«Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также иные некоммерческие организации, созданные для представления и защиты интересов профессиональных и социальных групп», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

У Общественных палат в субъектах есть 30 дней, чтобы делегировать из своего состава по одному представителю в состав Общественной палаты Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате РФ хотят официально закрепить девиз государства.

ДВа

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