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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Общественной палате РФ хотят официально закрепить девиз государства

, 09:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Общественной палате РФ хотят официально закрепить девиз государства
pixabay.com

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев направил письмо сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ. Хамзаев предлагает включить в документ национальный девиз России.

В письме, которое есть в распоряжении RT, сказано: предшественники современной России имели свои официальные девизы (Например, «Пролетарии всех стран,  соединяйтесь!» и «С нами Бог!»).

«Предлагаю вынести на общественные обсуждения возможность внесения поправки в Конституцию «О создании государственного девиза Российской Федерации»», - написал Султан в тексте сообщения.  Также он предложил свои варианты: «Народ — победитель»,  «Первые в космосе»,  «Славься, Отечество наше свободное!», «Бог, государство, нация, семья».

Мужчина уверен, что государственный девиз - это важнейший символ позиционирования страны.  

Ранее сообщалось: на начало заседания Совета Госдумы поступило 65 поправок. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил, что «правильно их всесторонне изучить, обсудить с экспертами и только после этого принимать решение».

ЕЧ

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