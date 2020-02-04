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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

К законопроекту об изменениях Конституции поступило 65 поправок

, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

К законопроекту об изменениях Конституции поступило 65 поправок
Фото: сайт Госдума РФ

На начало заседания Совета Госдумы поступило 65 поправок. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил, что «правильно их всесторонне изучить, обсудить с экспертами и только после этого принимать решение».

По словам председателя Госдумы, в этой связи профильный комитет просит продлить срок подачи поправок. Он должен был завершиться на текущей неделе, но закончится 14 февраля.

«Не исключено, если будет еще больше поступать поправок, нам вновь придется вернуться к этому вопросу. Потому что интерес огромный, вопрос этот обсуждается и в обществе, и среди экспертов. И, конечно, законодатели на это реагируют», – добавил Володин.

Ранее социологи рассказали о самых популярных поправках в Конституцию.

ДВа

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