К законопроекту об изменениях Конституции поступило 65 поправок

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4 февраля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

На начало заседания Совета Госдумы поступило 65 поправок. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин отметил, что «правильно их всесторонне изучить, обсудить с экспертами и только после этого принимать решение».

По словам председателя Госдумы, в этой связи профильный комитет просит продлить срок подачи поправок. Он должен был завершиться на текущей неделе, но закончится 14 февраля.

«Не исключено, если будет еще больше поступать поправок, нам вновь придется вернуться к этому вопросу. Потому что интерес огромный, вопрос этот обсуждается и в обществе, и среди экспертов. И, конечно, законодатели на это реагируют», – добавил Володин.

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