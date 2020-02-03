Социологи рассказали о самых популярных поправках в Конституцию

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3 февраля 2020, 20:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВЦИОМ

Конституция РФ. Фото: Замир Усманов/Global Look Press

ВЦИОМ опубликовал данные об отношении россиян к поправкам в Конституцию РФ, предложенным президентом страны Владимиром Путиным в ходе ежегодного послания Совету Федерации.

По данным социологической службы, абсолютно большинство граждан страны положительно восприняли возможные изменения в Основном законе. Наибольшего одобрения достигли поправки о закреплении в Конституции индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также фиксация МРОТ не ниже прожиточного минимума положительно восприняли более 90% респондентов. Приоритет российской Конституции над международным законодательством одобряют 63% россиян. Другие предложенные президентом страны поправки также заслужили высокий уровень одобрения (более 60%).

Кроме того, 79% опрошенных заявили, что считают предложенные изменения важными (лишь в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель немного ниже – 72%).

Ранее совет Госдумы РФ продлил срок подачи поправок в законопроект об изменении Конституции РФ до 14 февраля.