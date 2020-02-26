По сообщениям юриста, девочку, прожившую пять лет в медцентре, не навещают

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26 февраля 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Маленькая девочка уже 5 лет живет в медицинском учреждении, ее до сих пор не забрали. Об этом рассказала юрист перинатального медицинского центра .

В разговоре с RT она отметила, что ребенка никто не навещает. Известно: дата рассмотрения апелляции по ограничению в родительских правах Зинкина и Максимовой ещё не назначена.

По предварительной информации, родители малышки якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам медиков, ребёнок абсолютно здоров.

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