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По сообщениям юриста, девочку, прожившую пять лет в медцентре, не навещают

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

По сообщениям юриста, девочку, прожившую пять лет в медцентре, не навещают
pixabay.com

Маленькая девочка уже 5 лет живет в медицинском учреждении, ее до сих пор не забрали. Об этом рассказала юрист перинатального медицинского центра .

В разговоре с RT она отметила, что ребенка никто не навещает. Известно: дата рассмотрения апелляции по ограничению в родительских правах Зинкина и Максимовой ещё не назначена.

По предварительной информации, родители малышки  якобы опасаются за её здоровье, хотя, по словам медиков, ребёнок абсолютно здоров.

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