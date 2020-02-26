Стали известны самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году

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26 февраля 2020, 13:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Самым популярным единым государственным экзаменом остается обществознание – этот предмет собираются сдавать 375 тысяч человек, то есть, практически каждый второй из участников экзаменационной кампании.

Специалисты связывают выбор обществознания с тем, что именно этот предмет чаще всего требуется при поступлении в вуз.

Далее по популярности идут физика, биология, история, информатика, химия, литература и география.

Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский – его выбрали более 104 тысяч человек. Число сдающих немецкий и французский будет почти в 100 раз ниже.

Самым массовым станет экзамен по русскому языку – его будут сдавать 736 тысяч человек. Впрочем, русский язык – один из обязательных экзаменов. Всего в этом году ЕГЭ намерены сдавать около 797 тысяч человек, среди которых 692 тысяч выпускников школ этого года.

Ранее известный актер Иван Охлобыстин заявил, что он и его партия намерены добиваться отмены ЕГЭ.