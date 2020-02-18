Охлобыстин заявил, что он и его партия намерены добиваться отмены ЕГЭ

Советник председателя партии «За правду» писателя Захара Прилепина актёр Иван Охлобыстин рассказал о намерении добиться в России отмены Единого государственного экзамена.
Охлобыстин отметил, что в стране существует множество проблем, которые необходимо решать. Среди них актёр отдельно выделил ЕГЭ.
«Помимо кино еще у нас много проблем, много преимуществ, много недостатков. Сейчас это невозможно предложить. Но среди прочего при первой же возможности мы отменим систему ЕГЭ. Это многим будет приятно. Родители - это все наши потенциальные избиратели», - сказал Охлобыстин.