Охлобыстин заявил, что он и его партия намерены добиваться отмены ЕГЭ

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18 февраля 2020, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Советник председателя партии «За правду» писателя Захара Прилепина актёр Иван Охлобыстин рассказал о намерении добиться в России отмены Единого государственного экзамена.

Охлобыстин отметил, что в стране существует множество проблем, которые необходимо решать. Среди них актёр отдельно выделил ЕГЭ.

«Помимо кино еще у нас много проблем, много преимуществ, много недостатков. Сейчас это невозможно предложить. Но среди прочего при первой же возможности мы отменим систему ЕГЭ. Это многим будет приятно. Родители - это все наши потенциальные избиратели», - сказал Охлобыстин.