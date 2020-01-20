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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Охлобыстин объяснил, откуда знаменитости взяли моду называть россиян быдлом

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Иван Охлобыстин ВКонтакте

Охлобыстин объяснил, откуда знаменитости взяли моду называть россиян быдлом
Фото: соцсети

Известный российский актер Иван Охлобыстин рассказал, откуда, по его мнению, у знаменитостей взялась тенденция непочтительно отзываться о простых россиянах.

После многократно прокатившихся по всему рунету скандальных историй со «звездами» всех калибров и мастей, именующих не иначе как «быдлом» простых россиян, то есть людей, которым они обязаны своей известностью, стало понятно: это не единичные «оговорки по Фрейду», это тренд. Иван Охлобыстин объяснил, откуда взялось это нездоровое поветрие.

«Мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей ш**х и сумасшедших. Мы поклоняемся случайным людям без заслуг, талантов, принципов и хоть каких-то намеков на интеллект. Наши дети копируют дешевых однодневок, восхищаясь, как удачно сложилась у них жизнь при полном отсутствии данных и затраченного труда. Альфонсы, придурки и извращенцы полемизируют с телевизионных каналов наряду с почтенными экспертами, этим обнуляя их авторитет. Богема взяла в моду публичное выращивание своих зародышей в купленных телах живых женщин. Эскортницы учат многодетных матерей жизни. Пиком всего этого можно считать историю девятнадцатилетней идиотки, продавшей свою девственность через интернет. Добро пожаловать в ад!», - охарактеризовал происходящее Охлобыстин.

Иван Иванович также привел два примера, коснувшиеся его лично: по жалобе ЛГБТ-сообщества был навсегда заблокирован его миллионный аккаунт в твиттере, а из инстаграма его жены Оксаны удалили пост, в котором она усомнилась в ценности эмансипации. «Что мешает нам поступить так же?», - задал актер риторический вопрос.

«Их не надо критиковать в эфире федеральных каналов и в материалах глянцевых изданий. Про них вообще не нужно упоминать. Просто забыть. Навсегда. Возможность влиять на многочисленную аудиторию имеют право только люди, своим трудом, умом и талантом заслужившие эту честь», - считает Иван Охлобыстин. Но, конечно, многие не согласятся с его мнением.

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ЛЧ

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