Украинка продала свою невинность немцу за 1,2 миллиона евро

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18 января 2020, 19:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Pixabay.com

Девятнадцатилетняя украинка продала свою невинность на аукционе за 1,2 миллиона евро. Покупателем девичьей чести стал 58-летний бизнесмен из Мюнхена. Участница шоу "Дом-2" легла под нож хирурга и восстановила невинность

В декабре харьковчанка Катя подала заявку в известное онлайн-эскорт-агентство, чтобы продать свою девственность на аукционе. Состояние невинности девушка подтвердила справкой от врача, это является обязательным условием для участия в подобного рода аукционах со стороны «продавца». Стартовая цена за первую ночь начиналась со 100 тысяч евро.

Что же касается «покупателей», то, во-первых, к аукциону допускаются клиенты, чье состояние составляет не менее 10 миллионов евро. Во-вторых, для участия в торгах необходимо внести депозит 10%, чтобы гарантировать серьезность своих намерений.

Таким серьезным гражданином оказался 58-летний бизнесмен из Мюнхена, о котором известно, что он является владельцем фитнес-студий по всей Европе. За «право первой ночи» он выложил 1,2 миллиона евро. Кроме этого, покупатель обязался выплачивать Кате ежемесячное содержание в размере 10 тысяч евро и, как утверждает предприимчивая девственница, даже готов жениться на «честной» девушке. Конкуренции с ним не выдержали юрист из Нью-Йорка, предложивший 1 миллион евро, и музыкант из Токио, остановившийся на 800 тысячах евро.

Катя – уроженка Харькова, проживает в США. Она пояснила, что это решение далось ей трудно, и она несколько раз передумывала, но все же решилась обменять невинность на деньги: «Это определенно трудное решение, по той простой причине, что оно необратимо. Однако я думаю, что вероятность пожалеть о том, что не взяла деньги, выше, потому что твой первый мужчина, скорей всего, оставит тебя в какой-то момент».

Встреча Кати и покупателя ее невинности состоится в Германии, где легализована проституция. По условиям контракта клиент вправе перепроверить невинность девушки у врача по своему выбору, а также выбрать отель, в котором и состоится «сделка».