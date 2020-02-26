Все новости >>

//Общество 13+

Чтобы бедных было как можно меньше, население должно зарабатывать как можно больше

, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

Чтобы бедных было как можно меньше, население должно зарабатывать как можно больше

20 февраля с подачи ООН мир отмечал Всемирный день социальной справедливости. В последние годы, судя по статистике, этой справедливости в нашей жизни всё меньше.

Бывший премьер Медведев закончил своё правление сакраментальной фразой «многое удалось». Забыл добавить: куда больше ему совершенно не удалось. Особенно самого важного – улучшения жизни народа. В результате его преемник М. Мишустин получил печальное наследие в виде затяжного, многолетнего падения реальных доходов народа, волнообразного роста бедности. Медведевский эксперимент Путина с руководством огромной страной стал не решением наших проблем, а, наоборот, – основной проблемой.

Неудивительно, что на этом фоне первым пунктом новой повестки 2020 г. стала помощь народу, прежде всего самым бедным. Так что сейчас мы наблюдаем крайне редкую в новейшей истории ситуацию, когда из кабинета министров сыпятся предложения о реальной помощи населению. Среди прочего обещают отменить 13%-ный налог на доходы для самых бедных – с зарплатами не более двух прожиточным минимумов, – которых в РФ почти 35 млн человек. Обещают запретить банкам брать комиссии при оплате коммуналки. Временно пришёл в себя даже министр финансов А. Силуанов: 20 февраля внезапно заявил, что в стране запредельно
высокие налоги на труд.

Едва ли у кого-то повернётся язык назвать справедливой ситуацию, при которой 20% самых бедных слоёв населения нашей страны, по состоянию на 2020 г., достаётся лишь 5,3% всех доходов. 20% самых богатых загребают почти половину, конкретно – 47% общих доходов. Мало того, в руках 1% самых богатых граждан скопилось почти 60% всех национальных богатств. Даже в начале 1990-х гг. ситуация была справедливее, у 20% бедных тогда было 10% общих доходов, у пятой части самых богатых – треть.

Главный рецепт борьбы с бедностью – регулярная помощь, которая у нас обычно случается под выборы или важные референдумы. Реальный рецепт безумно прост. Чтобы бедных было как можно меньше, население должно зарабатывать как можно больше.

Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

//картина дня

Общество

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Почему Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа?

Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа из-за того, что ведомство не справлялось со своими задачами. Такое предположение выдвинуто в материале, размещенном на страницах СМИ.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами, но одновременно и с турками. С другой стороны – никакой войны с турками никто не ведёт. Это отрицают все стороны, включая и Анкару.

Ситуация в сирийском Идлибе развивается по сценарию «странной войны». Вроде бы идёт только с террористами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Устроившая из своей жизни Санту-Барбару Рита Дакота продолжает делиться подробностями своего нового романа. Она публично признается в любви новому возлюбленному, который…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

О новых тенденциях на Ближнем Востоке, неистощимом потенциале сопротивления гегемонии Запада, крепнущем влиянии Ирана, остающегося загадкой для Запада, и перспективах…

//новости ан

//новости ан

В Тюмени уже на протяжении недели происходит голодовка инвалидов и членов многодетных семей. По их мнению, права человека, гарантированные Конституцией Российской…

Актриса Светлана Светличная удивлена тем, что некоторые эстрадные певицы пели под фонограмму, пили, а теперь жалуются на размер своей пенсии. По мнению артистки, певицам…

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы посольства США в Кишинёве провести конкурс на получение гранта. Он пройдет…

//новости ан