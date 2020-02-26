Чтобы бедных было как можно меньше, население должно зарабатывать как можно больше

//Общество 13+

26 февраля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]

20 февраля с подачи ООН мир отмечал Всемирный день социальной справедливости. В последние годы, судя по статистике, этой справедливости в нашей жизни всё меньше.



Бывший премьер Медведев закончил своё правление сакраментальной фразой «многое удалось». Забыл добавить: куда больше ему совершенно не удалось. Особенно самого важного – улучшения жизни народа. В результате его преемник М. Мишустин получил печальное наследие в виде затяжного, многолетнего падения реальных доходов народа, волнообразного роста бедности. Медведевский эксперимент Путина с руководством огромной страной стал не решением наших проблем, а, наоборот, – основной проблемой.



Неудивительно, что на этом фоне первым пунктом новой повестки 2020 г. стала помощь народу, прежде всего самым бедным. Так что сейчас мы наблюдаем крайне редкую в новейшей истории ситуацию, когда из кабинета министров сыпятся предложения о реальной помощи населению. Среди прочего обещают отменить 13%-ный налог на доходы для самых бедных – с зарплатами не более двух прожиточным минимумов, – которых в РФ почти 35 млн человек. Обещают запретить банкам брать комиссии при оплате коммуналки. Временно пришёл в себя даже министр финансов А. Силуанов: 20 февраля внезапно заявил, что в стране запредельно

высокие налоги на труд.



Едва ли у кого-то повернётся язык назвать справедливой ситуацию, при которой 20% самых бедных слоёв населения нашей страны, по состоянию на 2020 г., достаётся лишь 5,3% всех доходов. 20% самых богатых загребают почти половину, конкретно – 47% общих доходов. Мало того, в руках 1% самых богатых граждан скопилось почти 60% всех национальных богатств. Даже в начале 1990-х гг. ситуация была справедливее, у 20% бедных тогда было 10% общих доходов, у пятой части самых богатых – треть.



Главный рецепт борьбы с бедностью – регулярная помощь, которая у нас обычно случается под выборы или важные референдумы. Реальный рецепт безумно прост. Чтобы бедных было как можно меньше, население должно зарабатывать как можно больше.



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