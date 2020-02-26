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Клинцевич предложил закрыть дискуссию о запрете на отчуждение территорий

, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ruposters.ru

Клинцевич предложил закрыть дискуссию о запрете на отчуждение территорий
Фото: соцсети

Поправка в Конституцию о запрете на отчуждение территории страны - важнейшая из рассматриваемых рабочей группой по внесению изменений в Основной закон инициатив.

Об этом заявил первый зампредседателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«У нас много всяких политических дискуссий, в том числе по Курильским островам. Мне кажется, мы и так уже много отдали, надо на этом поставить точку в Конституции и закрыть дискуссии. Хотите подписывать мирный договор – подписывайте, а увязки с территориями надо заканчивать. Сделали границу – заканчивайте дискуссию», – заявил он.

Сенатор также отметил, что территория - ключевой момент, важнейшая поправка и добавил, что «недопустимость отчуждения полностью поддерживаю».

Ранее сообщалось, что интерес россиян к голосованию за поправки к Конституции будут подогревать с помощью лотереи.

ДВа

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