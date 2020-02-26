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Советом Федерации одобрен закон о бесплатном питании школьников младших классов

, 11:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Советом Федерации одобрен закон о бесплатном питании школьников младших классов
pixabay.com

Известно, что Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об обеспечении школьников младших классов бесплатным горячим питанием. Авторами поправок выступили спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

Принятие данного проекта позволит обеспечить сбалансированным питанием младших школьников, включая горячее, с учетом утвержденных норм по формированию рациона и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований.

Также, в целях подготовки к реализации закона, комитетом направлены запросы в субъекты РФ о наличии в школах необходимого оборудования столовых и буфетов, налаженной системы снабжения и качества продуктов.

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