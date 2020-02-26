Россиянам могут предоставить дополнительный выходной для диспансеризации

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26 февраля 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Выходной будет предоставляться ежегодно, а работник должен будет подтвердить факт посещения врачей, предоставив медицинскую справку.

В Госдуму внесены поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Соответствующие поправки инициировало правительство РФ.

В проекте закона говорится, что «работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка».

Авторы инициативы подчеркивают, что для подтверждения факта прохождения диспансеризации работник обязан будет предоставить справку из поликлиники.

Ранее в Госдуму поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании.