Россиянам могут предоставить дополнительный выходной для диспансеризации

Выходной будет предоставляться ежегодно, а работник должен будет подтвердить факт посещения врачей, предоставив медицинскую справку.
В Госдуму внесены поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматривается предоставление гражданам от 40 лет и старше ежегодного выходного дня для прохождения диспансеризации. Соответствующие поправки инициировало правительство РФ.
В проекте закона говорится, что «работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка».
Авторы инициативы подчеркивают, что для подтверждения факта прохождения диспансеризации работник обязан будет предоставить справку из поликлиники.
Ранее в Госдуму поступили поправки в Конституцию об общероссийском голосовании.