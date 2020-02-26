В Ставрополе из-за гриппа на карантин закрыли несколько школ и детских садов

В Ставрополе на карантине остаются семь школ и шесть детских садов.
В краевом министерстве здравоохранения отмечают снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, тем не менее, в ряде учебных заведений продолжают действовать ограничения.
Как сообщает пресс-служба правительства края, специалисты Роспотребнадзора и медики досматривают всех пассажиров, которые приезжают в регион из Китая. Их помещают на двухнедельный карантин.
«На сегодня ни одного случая заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировано», – говорится в сообщении правления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
Ранее сообщалось, что суд в Ставрополе принял решение временно закрыть краевой цирк.