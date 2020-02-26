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В Ставрополе из-за гриппа на карантин закрыли несколько школ и детских садов

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

В Ставрополе из-за гриппа на карантин закрыли несколько школ и детских садов
Фото: Ставрополь, соцсети

В Ставрополе на карантине остаются семь школ и шесть детских садов.

В краевом министерстве здравоохранения отмечают снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, тем не менее, в ряде учебных заведений продолжают действовать ограничения.

Как сообщает пресс-служба правительства края, специалисты Роспотребнадзора и медики досматривают всех пассажиров, которые приезжают в регион из Китая. Их помещают на двухнедельный карантин.

«На сегодня ни одного случая заражения коронавирусом в регионе не зарегистрировано», – говорится в сообщении правления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.

Ранее сообщалось, что суд в Ставрополе принял решение временно закрыть краевой цирк.

ДВа

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