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Зампред комитета Совфеда по международным делам прокомментировал идеи США о повышении уровня медиаграмотности в Молдавии

, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Зампред комитета Совфеда по международным делам прокомментировал идеи США о повышении уровня медиаграмотности в Молдавии
pixabay.com

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы посольства США в Кишинёве провести конкурс на получение гранта. Он пройдет в рамках реализации программы, направленной на повышение уровня медиаграмотности молдаван.

В разговоре в RT Джабаров подчеркнул: американцы прекрасно понимают, что сейчас именно СМИ во многом определяют настрой народа и активно влияют на политические процессы. Именно поэтому уделяется огромное внимание данному аспекту. Это некий элемент давления и пропаганды американских ценностей.

Также он отметил, что средства массовой информации используются в данном случае исключительно в целях продвижения своих идей.

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