Зампред комитета Совфеда по международным делам прокомментировал идеи США о повышении уровня медиаграмотности в Молдавии

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы посольства США в Кишинёве провести конкурс на получение гранта. Он пройдет в рамках реализации программы, направленной на повышение уровня медиаграмотности молдаван.
В разговоре в RT Джабаров подчеркнул: американцы прекрасно понимают, что сейчас именно СМИ во многом определяют настрой народа и активно влияют на политические процессы. Именно поэтому уделяется огромное внимание данному аспекту. Это некий элемент давления и пропаганды американских ценностей.
Также он отметил, что средства массовой информации используются в данном случае исключительно в целях продвижения своих идей.
Ранее украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море за незаконный вылов рыбы, отпущены на свободу.