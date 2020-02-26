Зампред комитета Совфеда по международным делам прокомментировал идеи США о повышении уровня медиаграмотности в Молдавии

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26 февраля 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал планы посольства США в Кишинёве провести конкурс на получение гранта. Он пройдет в рамках реализации программы, направленной на повышение уровня медиаграмотности молдаван.

В разговоре в RT Джабаров подчеркнул: американцы прекрасно понимают, что сейчас именно СМИ во многом определяют настрой народа и активно влияют на политические процессы. Именно поэтому уделяется огромное внимание данному аспекту. Это некий элемент давления и пропаганды американских ценностей.

Также он отметил, что средства массовой информации используются в данном случае исключительно в целях продвижения своих идей.

Ранее украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море за незаконный вылов рыбы, отпущены на свободу.