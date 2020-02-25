Российские власти освободили задержанных в Азовском море украинских рыбаков

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25 февраля 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море за незаконный вылов рыбы, отпущены на свободу. Об этом сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" в Верховной раде Павел Мельник.

"Украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили", - написал политик на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, ранее в акватории Азовского моря были задержаны четверо граждан Украины, "осуществлявших незаконную добычу биоресурсов". Суд признал их виновными в неповиновении распоряжению сотрудника правоохранительных органов.

Капитан судна не выполнил требование об остановке, попытавшись скрыться. На судне обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан и незаконное орудие лова - ставную сеть. Документов, разрушающих отлов, найдено не было.

Накануне, как уже сообщали "Аргументы недели", российского дипломата, временного поверенного в делах вызвали в МИД Украины, где выразили протест в связи с задержанием четырех украинских моряков в Азовском море.