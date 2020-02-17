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Украина выразила протест по поводу задержания браконьеров в Азовском море

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Украина выразила протест по поводу задержания браконьеров в Азовском море
Фото: соцсети

Российского дипломата, временного поверенного в делах вызвали в МИД Украины, где выразили протест в связи с задержанием четырех украинских моряков в Азовском море.

Украинское внешнеполитическое ведомство потребовало от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа.

Крымское погрануправление ФСБ 15 февраля сообщило о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту. Капитан судна признал браконьерский способ добычи рыбы. Рыбаков арестовали на 10 суток.

ДВа

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