Украина выразила протест по поводу задержания браконьеров в Азовском море

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17 февраля 2020, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Российского дипломата, временного поверенного в делах вызвали в МИД Украины, где выразили протест в связи с задержанием четырех украинских моряков в Азовском море.

Украинское внешнеполитическое ведомство потребовало от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа.

Крымское погрануправление ФСБ 15 февраля сообщило о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту. Капитан судна признал браконьерский способ добычи рыбы. Рыбаков арестовали на 10 суток.