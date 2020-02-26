Россияне в 2019 году экономили почти на всем, кроме алкоголя

//Общество 13+

26 февраля 2020, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ру

Фото: Pixabay

В прошлом году россияне старались экономить практически на всем. Это касается одежды, обуви и бытовой техники. Им пришлось сократить затраты на развлечения и отдых, поскольку из-за снижения доходов на них почти не остается средств.

Единственное, в чем себе не отказывали жители России, это алкоголь. Этот рынок вырос и в объеме, и в денежном выражении. Такие данные следуют из данных из исследования международной консалтинговой компании Nielsen.

В последнем квартале 2019 года экономили более 70% россиян. В этот же период времени экономных россиян стало на 1% больше. Как выяснилось, на развлечениях экономят 56% россиян, на более дешевые бренды переключаются 54%, на отпуске экономят 47% жителей России, а обновление техники откладывают 38%.

Продажи алкоголя в 2019 году в России выросли на 2% в натуральном выражении и 4,2% в денежном. Наиболее значительный рост был в категориях джина и виски, а самая большая доля продаж приходилась на пиво.

По данным исследования, реальные доходы населения практически не растут два последних года. В 2018 году они увеличились всего лишь в пределах статистической погрешности – на 0,1%. Аналогичный рост показал и 2019 год. Между тем, по данным Росстата, рост в 2019 году составил 0,8%.

Эксперты отмечают, что вместе с доходами падала и розничная торговля. В 2013 году она обвалилась на 3,9%, в 2015-м – сразу на 10%. Обороты ритейлеров начали расти только в 2017 году – на 1,3%. По итогам 2019 года темпы роста остались на том же уровне.

Ранее сообщалось, что монополия мегакорпораций приводит к высоким ценам и низкому качеству.