Монополия мегакорпораций приводит к высоким ценам и низкому качеству

//Экономика 13+

29 января 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

За последнее десятилетие мир значительно изменился. Благодаря активному распространению интернета возросла конкуренция среди компаний, соответственно, увеличилась прозрачность предоставления услуг. Однако в последнее время можно заметить, что интернет-рынок стал монополизироваться. Сейчас если вы хотите сделать покупки, то они оформляются через один сайт, квартиры снимаются через другой, а такси вызывается через конкретное приложение. Каждый сегмент рынка пытаются занять крупные компании и монополизировать его. Это вполне естественный процесс.



Перетащить часть целевой аудитории из состояния статус-кво на свою торговую площадку – довольно сложная задача. Неприятно при этом, что некоторые монополии ведут себя по-хамски, не уважая клиентов.



Монополия – это всегда завышенная цена и невысокий сервис. Мировые корпорации обладают неограниченной властью, они могут заблокировать любой аккаунт без объяснения причины. Денежный оборот некоторых мировых компаний можно сравнить с годовым ВВП ряда государств.



Следуя тенденции, в России стали больше внимания уделять мегакопорациям и пытаться установить над ними контроль. Это будет правильным решением, так как крупные компании могут просто поработить своих пользователей.



