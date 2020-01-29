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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Монополия мегакорпораций приводит к высоким ценам и низкому качеству

, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Монополия мегакорпораций приводит к высоким ценам и низкому качеству

За последнее десятилетие мир значительно изменился. Благодаря активному распространению интернета возросла конкуренция среди компаний, соответственно, увеличилась прозрачность предоставления услуг. Однако в последнее время можно заметить, что интернет-рынок стал монополизироваться. Сейчас если вы хотите сделать покупки, то они оформляются через один сайт, квартиры снимаются через другой, а такси вызывается через конкретное приложение. Каждый сегмент рынка пытаются занять крупные компании и монополизировать его. Это вполне естественный процесс.

Перетащить часть целевой аудитории из состояния статус-кво на свою торговую площадку – довольно сложная задача. Неприятно при этом, что некоторые монополии ведут себя по-хамски, не уважая клиентов.

Монополия – это всегда завышенная цена и невысокий сервис. Мировые корпорации обладают неограниченной властью, они могут заблокировать любой аккаунт без объяснения причины. Денежный оборот некоторых мировых компаний можно сравнить с годовым ВВП ряда государств.

Следуя тенденции, в России стали больше внимания уделять мегакопорациям и пытаться установить над ними контроль. Это будет правильным решением, так как крупные компании могут просто поработить своих пользователей.

ПВ

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