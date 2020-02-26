В Дагестане женщина нанесла своей бабушке ножевые ранения

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26 февраля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Жительница дагестанского Хасавюрта ударила свою бабушку ножом после бытового конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Известно, что во вторник во дворе частного дома 27-летняя девушка после словесной перепалки, которая переросла в скандал, нанесла удары ножом родственнице. Сейчас пострадавшая с ранениями грудной клетки госпитализирована в городскую больницу.

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в середине февраля прокуратура Воронежской области потребовала изъять у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина 22 квартиры общей стоимостью 50 млн рублей.