Все новости >>

//Общество 13+

В Дагестане женщина нанесла своей бабушке ножевые ранения

, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Дагестане женщина нанесла своей бабушке ножевые ранения
pixabay.com

Жительница дагестанского Хасавюрта ударила свою бабушку ножом после бытового конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Известно, что во вторник во дворе частного дома 27-летняя девушка после словесной перепалки, которая переросла в скандал, нанесла удары ножом родственнице. Сейчас пострадавшая с ранениями грудной клетки госпитализирована в городскую больницу.

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в середине февраля прокуратура Воронежской области потребовала изъять у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина 22 квартиры общей стоимостью 50 млн рублей.

ЕЧ

//картина дня

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, которая появилась на страницах отечественной интернет-прессы.

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Эксперт, доцент вуза считает, что потери российской экономики из-за коронавируса могут достичь порядка 100 млрд рублей, ряд отраслей после острой фазы вспышки нового…

//новости ан

В беседе с «АН» постпред Республики Крым при Президенте РФ, зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов рассказал о Крыме в контексте международной политики…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

У родителей замглавы ГИБДД Воронежа Игоря Качкина обнаружены 22 квартиры на общую сумму более 63 миллионов рублей. В областной прокуратуре не уверены, что недвижимость…