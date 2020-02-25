В РПЦ приступили к установке видеокамер в храмах

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25 февраля 2020, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры. Об этом заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) со ссылкой на постановление правительства.

Камеры планируется ставить с учетом "внутренних установлений" РПЦ. Их не будут ставить у алтарей и в местах проведения проповедей. Во многих храмах камеры уже стоят - для предотвращения хищений.

"Как церковного имущества, так и личных вещей прихожан", - пояснила игуменья. При этом она отметила, что там, где установка видеокамер невозможна из-за правил церкви, будут проводиться регулярные обходы.

Устанавливают камеры только в тех помещениях, которые вмещают более 500 человек и где проходят богослужения. Настоятель храма может принять решение об их временном отключении во время церковных обрядов.