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//Общество 13+

В РПЦ приступили к установке видеокамер в храмах

, 21:12 [ «Аргументы Недели» ]

В РПЦ приступили к установке видеокамер в храмах
фото: pixabay.com

В православных храмах начали устанавливать видеокамеры. Об этом заявила руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) со ссылкой на постановление правительства.

Камеры планируется ставить с учетом "внутренних установлений" РПЦ. Их не будут ставить у алтарей и в местах проведения проповедей. Во многих храмах камеры уже стоят - для предотвращения хищений.

"Как церковного имущества, так и личных вещей прихожан", - пояснила игуменья. При этом она отметила, что там, где установка видеокамер невозможна из-за правил церкви, будут проводиться регулярные обходы.

Устанавливают камеры только в тех помещениях, которые вмещают более 500 человек и где проходят богослужения. Настоятель храма может принять решение об их временном отключении во время церковных обрядов.

АС

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