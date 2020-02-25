"Воруют, знаете ли", в РПЦ рассказали, что в храмах начали устанавливать камеры видеонаблюдения

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25 февраля 2020, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

В православных храмах установят видеокамеры, завили представители РПЦ. Священники считают, что эта мера не нарушит личного пространства молящихся, а помогает спасти храм от воровства.

В Московской патриархии отметили, что в ряде храмов камеры уже давно поставили ради сохранности имущества. Камеры не будут размещены в алтарях и местах проведения исповеди. "Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан", - цитирует «Интерфакс» руководителя Правового управления Московской патриархии игумению Ксению.

По ее словам, по решению настоятеля камеры могут отключать во время крещения, венчания или отпевания, то есть, индивидуальных обрядов, так как постановление правительства затрагивает только публичные богослужения и обряды.