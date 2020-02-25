Все новости >>

//Общество 13+

"Воруют, знаете ли", в РПЦ рассказали, что в храмах начали устанавливать камеры видеонаблюдения

, 18:34 [ «Аргументы Недели» ]

В православных храмах установят видеокамеры, завили представители РПЦ. Священники считают, что эта мера не нарушит личного пространства молящихся, а помогает спасти храм от воровства.

В Московской патриархии отметили, что в ряде храмов камеры уже давно поставили ради сохранности имущества. Камеры не будут размещены в алтарях и местах проведения исповеди. "Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан", - цитирует «Интерфакс» руководителя Правового управления Московской патриархии игумению Ксению.

По ее словам, по решению настоятеля камеры могут отключать во время крещения, венчания или отпевания, то есть, индивидуальных обрядов, так как постановление правительства затрагивает только публичные богослужения и обряды.

БИ

//картина дня

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом говорится в публикации, которая появилась на страницах отечественной интернет-прессы.

Несмотря на свою слабость, военно-морские силы Украины (ВМСУ) способны сильно навредить Российской Федерации. Об этом…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В православных храмах установят видеокамеры, завили представители РПЦ. Священники считают, что эта мера не нарушит личного пространства молящихся, а помогает спасти храм…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Латвия приняла строгие меры предосторожности против распространения коронавируса, чем рекомендуют европейские органы. Так заявила латвийским СМИ министр здравоохранения…

//новости ан

//новости ан

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал мировую общественность прекратить «вакханалию беспамятства» и сделать историческим достоянием победу…

Начало нового десятилетия в Крыму ознаменовалось обострением уже давно существующей проблемы водоснабжения для нужд людей и сельского хозяйства. И если недостаток пресной…

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 25 февраля поручил до мая 2020 года погасить долги по зарплате шахтерам. В противном случае, по словам политика, без…

//новости ан

Закон обязывает сотрудников охраны действовать так, чтобы вред от применения электрошокового устройства был минимальным, также они обязаны предупредить о намерении…

Во вторник стало известно, что рейс Тегеран – Стамбул совершил экстренную посадку в турецкой Анкаре. Согласно некоторым данным, это случилось из-за того, что у одного…