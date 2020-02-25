Немецкий журналист научил, как читать приватные чаты в WhatsApp

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25 февраля 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

Фото: pixabay.com

Журналист из Германии Джордаж Уилдон обнаружил способ, который позволяет читать в WhatsApp закрытые переписки и чаты, даже если вы в них не приглашены. «Ваши группы WhatsApp не так безопасны, как вы думаете», - предупредил Уилдон.

Он рассказал, что если в поисковой строке Google набрать chat.whatsapp.co и добавить несколько ключевых слов, то можно получить ссылку на закрытый чат, даже если приглашение в него не поступало ни от одного из участников переписки. Мужчина продемонстрировал несколько примеров в качестве доказательства своих слов, передаёт Мир24. «Любую группу можно легко найти и присоединиться, даже если с вами не поделились ссылкой. Все могут получить доступ», - подытожил немец.