Эксперт назвал угрозу для сохранения тайны переписки в WhatsApp

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31 января 2020, 07:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Создатель мессенджера Telegram и социальной сети «Вконтакте» Павел Дуров рассказал об уязвимости популярного для общения приложения WhatsApp. По его словам, программа имеет угрозу для сохранения тайны переписки пользователей.

Дуров пояснил, что при смене мобильного телефона человек часто оставляет резервную копию своих данных в облачном хранилище, которое не шифруется. Эксперт отметил, что из-за этого угрозами конфиденциальности могут стать бэкдоры (специально созданы разработчиками приложения, предназначенные для выявления изъянов в безопасности). Он считает, что разработчики идут на такие действия под давлением правоохранительных органов.

Дуров добавил, что бэкдоры маскируют под неожиданные сбои или угрозы (за 2019 год их было обнаружено 12). Эксперты призывает не доверять приложениям со скрытым исходным кодом, типа WhatsApp.

Ранее сообщалось, что компания Google планирует продавать данные пользователей правоохранительным органам и государству.