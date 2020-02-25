Уходить красиво: как мстят бывшие супруги

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25 февраля 2020, 18:24 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Фото: pixabay.com

Дохлые крысы, 160 кг монетами и кража собаки — месть обманутых супругами людей бывает весьма изощренной и коварной.

После того, как муж американки переспал с ее подругой, женщина решила подать на развод. И тут ее ожидала очередная шокирующая новость — суд заставил ее заплатить бывшему супругу 7,5 тысяч долларов. Обиженная женщина отправилась в банк, где понимающие сотрудники выдали ей всю эту сумму десятицентовыми монетами. Богатство заняло десять больших коробок и весило 160 кг. Интересно было бы увидеть лицо мужчины в тот момент.

Другая история произошла в Москве. После нескольких лет в браке женщина вдруг решила уйти от мужа к любовнику. Узнав об этом, супруг избил ее на глазах у ребенка. Состоялся громкий развод с разделом имущества. Казалось, проехали и забыли. Но через какое-то время бывший муж начал звонить всем знакомым и рассказывать про распутную экс-супругу. А вернувшись в один прекрасный день домой, москвичка обнаружила разбитое окно, исписанные стены и дохлых крыс на полу.

В Новосибирске брак распался после того, как жена узнала об изменах мужа. Разлучницей стала лечащий врач супруга. Обманутая женщина сначала горько рыдала, а потом придумала, как отомстить — выследила соперницу и выкрала ее любимого шпица. Дальше — больше. Дама стала оставлять негативные отзывы о работе доктора. Женщина остановилась, только когда в ее голове созрел план подстроить нападение хулиганов. Собаку россиянка вернула и была очень рада тому, что не воплотила в жизнь последний пункт коварного плана.

Но, пожалуй, круче всего обошлись с «агентом 007». Когда Дэниэл Крэйг порвал со своей девушкой, та потратила миллион долларов с его кредитки. Вывод — никогда никому не сообщайте пароли от своих банковских карт. Или поменяйте их, если собираетесь объявить о разрыве.