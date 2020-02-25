В Совфеде прокомментировали идею ввести в России медицинские визы

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25 февраля 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал идею ввести в России медицинские визы. Отмечается, что за 2018 год в страну на лечение приехало 300 тысяч иностранных граждан.

«Это правильное предложение. Введение медицинских виз позволит более успешно развивать экспорт медуслуг, что позитивно скажется на системе здравоохранения», - считает Рязанский.

Он подчеркнул, что ранее президент страны Владимир Путин поручил российскому правительству до 2024 года увеличить экспорт медуслуг не менее чем в четыре раза по сравнению с результатами 2017 года.