В Совфеде прокомментировали идею ввести в России медицинские визы

Первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал идею ввести в России медицинские визы. Отмечается, что за 2018 год в страну на лечение приехало 300 тысяч иностранных граждан.
«Это правильное предложение. Введение медицинских виз позволит более успешно развивать экспорт медуслуг, что позитивно скажется на системе здравоохранения», - считает Рязанский.
Он подчеркнул, что ранее президент страны Владимир Путин поручил российскому правительству до 2024 года увеличить экспорт медуслуг не менее чем в четыре раза по сравнению с результатами 2017 года.