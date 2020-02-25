Группа «Звери» собирается в Киев

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25 февраля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Рома Зверь на фото Globallookpress.com/ Alexandr Gusev

На Украине анонсировано выступление группы «Звери». Оно запланировано на одной площадке с The Offspring. Концерт пройдет в рамках одного из фестивалей.

Группа «Звери» приедет в Киев. Пресс-служба одного из фестивалей опубликовала афишу.

«Больше музыки и громче вечеринок! 16-19 июля», — появился анонс на официальной странице мероприятия.

Главными исполнителями названы группы "The Offspring", "Royal Blood", "Gogol Bordello", "Звери", "Frank Carter & The Rattlesnakes".

Этот анонс получился с привкусом скандала. «Звери» приедут в Киев, несмотря на запреты на выступления для российских артистов, которые украинские власти вводят пачками. Последним резонансным событием стала история с санкциями в отношении Валерия Сюткина. СБУ запретила ему въезд на Украину. Сам артист туда даже не собирался.

Судьба коллеги группе «Звери», похоже, не грозит. Фронтмен группы некогда отказался выступать в Крыму. Он объяснил это решение отсутствием профессиональных площадок на полуострове, где можно было бы выступить. Но судя по всему, лидеру группы просто не хотелось потерять возможность выступить в Киеве. Концерты в Крыму — являются поводом для запрета въезда на Украину. Так или иначе, но это уже личное дело Ромы Зверя.