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Больница скорой помощи в Кургане вызвала у Мишустина сожаление и стыд

, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]

Больница скорой помощи в Кургане вызвала у Мишустина сожаление и стыд
Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Курганскую больницу скорой медицинской помощи и побеседовал с медицинским персоналом.

Осмотрев больницу, Мишустин пришел к выводу, что «здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать».

«Это вызывает только сожаление и стыд. Я думаю, что мы по возвращении примем все меры, чтобы неотложно выделили средства из резервного фонда. По предварительным подсчётам, где-то около 200 млн рублей уже насчитали. Эти средства будут незамедлительно выделены для того, чтобы сделать здесь человеческий ремонт и купить необходимое оборудование. Это обещание я вам даю», – сказал Мишустин врачам больницы.

По словам завотделением анестезиологии – реанимации Курганской больницы скорой медицинской помощи, который работает здесь 40 лет, за все эти годы капитального ремонта не было практически ни в одном из отделений.

Мишустин также пообещал решить вопрос с обновлением парка карет скорой помощи.

Ранее сообщалось, что во многих крупных городах России проходят забастовки работников скорой медицинской помощи.

ДВа

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