Врачам скорой помощи самим нужна неотложная помощь

//Общество 13+

19 февраля 2020, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Во многих крупных городах России проходят забастовки работников скорой медицинской помощи. Люди жалуются на низкие заработные платы и недопустимые условия труда.



К примеру, в городе Сатка Челябинской области официально фельдшер получает порядка 30 тысяч рублей, но по факту оказывается 15 тысяч. Причём очень часто приходится работать на две ставки, брать дополнительную нагрузку.



Крайне низкая заработная плата у водителей скорой помощи. Им приходится ездить очень много, так как автомобилей не хватает, а к городу подключили ещё и обслуживание пригородных посёлков. Автомобили старые, очень часто ломаются.



Иногда на вызов приезжает только фельдшер, а положено ещё быть и врачу. Бригады недоукомплектованы. Часто соседи помогают грузить пациентов в карету скорой помощи.



Правда, в челябинском Минздраве считают, что зарплата врачей, работников скорой помощи соответствует требованиям. Несколько лет назад она была ещё выше. Её понизили после того, как саткинская станция скорой помощи не смогла расплатиться с кредиторской задолженностью. Средства стали брать из зарплат сотрудников. Люди начали увольняться, появилась нехватка кадров.



Забастовка медиков скорой помощи пока не дала никаких результатов, но они очень надеются, что работники важнейшей для страны службы будут услышаны, и их проблема решится в лучшую сторону.



