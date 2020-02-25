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Путин и Битаров обсудили возобновление строительства горнолыжного курорта Мамисон

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Путин и Битаров обсудили возобновление строительства горнолыжного курорта Мамисон
Фото: kremlin.ru

Глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров поблагодарил президента России за возобновление строительство горнолыжного курорта Мамисон.

Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным в Ново-Огарево. По словам Битарова, объект долгие годы простаивал, хотя в 2012 году в него было вложено более 2 млрд рублей.

«В 2017 году были выделены средства на проектирование. Мы его уже закончили, проект сейчас находится на государственной экспертизе, и уже выделены средства – миллиард сто миллионов – на начало реализации этого проекта. Это более трёх тысяч рабочих мест, налоговые отчисления и, конечно, туристическая привлекательность нашей республики», – цитирует Битарова пресс-служба Кремля.

Путин поинтересовался у главы Северной Осетии-Алании, катается ли он сам на лыжах, на что Битаров ответил: «Да. Только пока негде».

На встрече также обсуждался запуск самой высоконапорной в России гидроэлектростанции – Зарамагской ГЭС, которую в начале февраля запустили после 40 лет строительства.

Ранее сообщалось об эффективности депутатов и сенаторов от Республики Северная Осетия.

ДВа

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