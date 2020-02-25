В России ужесточат законы об отмывании денег и проведении лотерей

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25 февраля 2020, 14:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал палате одобрить закон, совершенствующий порядок проведения лотерей.

В него, в частности вносятся изменения в законы о лотереях и о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Кроме этого, комитет рекомендовал палате одобрить изменение в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, вносятся изменения, согласно которым операторы лотерей отнесены к организациям, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.

Также вводится норма, согласно которой идентификация участника лотереи не проводится при выплате выигрыша на сумму менее 15 тысяч рублей. Исключение здесь могут составить случаи, если возникают подозрения в проведении данной операции в целях отмывания денег.

При этом оператору лотереи предоставляется право поручать на проведение идентификации клиентов, другому оператору лотереи или кредитной организации, службе почтовой связи или оператору связи.