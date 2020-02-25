Бывший руководитель ФСИН России вышел на свободу

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25 февраля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: соцсети

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.

Реймер вышел по УДО только со второй попытки – в мае 2019 года в суд уже подавалось прошение о его условно-досрочном освобождении, однако тогда в удовлетворении было отказано.

Реймера арестовали в марте 2015 года по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов. Речь, в частности, шла о том, что браслеты для подследственных, которые содержались под домашним арестом, приобретались по завышенной цене у единственного поставщика. Экс-главу ФСИН обвиняли в хищении почти 3 млрд рублей.

В июне 2017 года Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима. Сам подсудимый свою вину не признал.