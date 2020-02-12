У покончившего с собой экс-начальника ФСИН была последняя стадия рака

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12 февраля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Фото: соцсети

В Чертановском суде Москвы работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Здесь некоторое время назад застрелился экс-начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Виктор Свиридов.

Это произошло сразу после того, как судья огласил назначенное наказание. Причем, наказание полковнику федеральной службы было назначено ниже низшего предела – 3 года с отбыванием в колонии строгого режима вместе «от 7 до 15 лет лишения свободы». Бывший чиновник ФСИН был признан виновным по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство в особо крупном размере»).

Сейчас правоохранители и следователи устанавливают обстоятельства, при которых подсудимый, находившийся под подпиской о невыезде, пронес в здание суда оружие. По некоторым данным, это наградной пистолет.

СМИ также сообщают, что у покончившего с собой полковника была последняя стадия онкологического заболевания.