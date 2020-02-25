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На Украине предложили изъять советские книги из библиотек

, 12:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине предложили изъять советские книги из библиотек
фото: pixabay.com

Украинские власти должны «вычищать библиотеки от советского фонда». С таким предложением выступила директор «Украинского института книги» Александра Коваль.

Сейчас в украинских библиотеках хранятся более 240 миллионов различных книг и документов. По словам директора «Украинского института книги» Александры Коваль, больше половины из них изданы еще в Советском Союзе.

«Власти должны проводить аудит и вычищать библиотеки от советского фонда», — заявила Коваль: «Такие меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и их коммуникации о литературе на украинском языке».

На самом деле, это заявление больше выглядит, как попытка выбить из официального Киева тендер на закупку книг. Книгопечать на Украине переживает не лучшие времена.

Несмотря на происходящее на Украине в последние годы, попытка Александры Коваль влезть в библиотечную сферу в сапогах политики кажется бесперспективной. Возможно при других раскладах у нее получилось бы «декоммунизировать» хранилища книг. Но сейчас официальный Киев испытывает трудности с деньгами.

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