В Югре чиновники отменили отпуска из-за подготовки к голосованию по Конституции

На следующей неделе в Югре стартует подготовка к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Чиновники и общественные деятели отменили отпуска, а главы муниципалитетов готовят планы развлекательных программ на день голосования.
Югорским штабом по подготовке к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию будет руководить первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, который занимается кампаниями в регионе с 2016 года. Курировать подготовку к голосованию в регионе будут федеральные политтехнологи, правда, их работа будет сведена к удаленной координации действий.
Непосредственно на месте будут работать все заместители главы региона, руководство регионального отделения «Единой России», избиркома, общественной палаты и ОНФ. Также в штаб вошли главы муниципалитетов.
Сообщается, что главная задача, которая стоит перед членами штаба, – обеспечить максимальную явку.