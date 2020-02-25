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В Югре чиновники отменили отпуска из-за подготовки к голосованию по Конституции

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В Югре чиновники отменили отпуска из-за подготовки к голосованию по Конституции
Фото: сайт Госдума РФ

На следующей неделе в Югре стартует подготовка к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Чиновники и общественные деятели отменили отпуска, а главы муниципалитетов готовят планы развлекательных программ на день голосования.

Югорским штабом по подготовке к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию будет руководить первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, который занимается кампаниями в регионе с 2016 года. Курировать подготовку к голосованию в регионе будут федеральные политтехнологи, правда, их работа будет сведена к удаленной координации действий.

Непосредственно на месте будут работать все заместители главы региона, руководство регионального отделения «Единой России», избиркома, общественной палаты и ОНФ. Также в штаб вошли главы муниципалитетов.

Сообщается, что главная задача, которая стоит перед членами штаба, – обеспечить максимальную явку.

ДВа

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