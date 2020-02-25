Военный историк: Дмитрий Язов внес весомый вклад в развитие отечественных ВС

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25 февраля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Дмитрий Язов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Военный историк Юрий Кнутов во вторник, 25 февраля, рассказал о вкладе Маршала Советского Союза Дмитрия Язова в развитие отечественных ВС. Ранее сегодня стало известно, что военнослужащий ушел из жизни.

Кнутов отметил, что Язов участвовал не только в Великой Отечественной войне, но также в ситуации с Карибским кризисом. Историк заметил, что как военачальник Дмитрий Тимофеевич с самого низа дошел до самого верха и стал министром обороны СССР. Он внес весомый вклад в дело укрепления Вооруженных сил своей страны.

Эксперт отметил, что Язов благодаря своему опыту прекрасно знал, как в тех или иных условиях будет действовать командир роты, командир полка.

Напомним, Дмитрий Язов скончался сегодня на 96-м году жизни.