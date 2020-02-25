Ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Во вторник, 25 февраля, в Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве сегодня утром подчеркнули, что Дмитрий Язов ушел из жизни в возрасте 95 лет после тяжелой и продолжительной болезни.