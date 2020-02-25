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Ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ушел из жизни маршал Советского Союза Дмитрий Язов
маршал Советского Союза Дмитрий Язов, Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Во вторник, 25 февраля, в Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны Российской Федерации.
 
В ведомстве сегодня утром подчеркнули, что Дмитрий Язов ушел из жизни в возрасте 95 лет после тяжелой и продолжительной болезни.
 
Отметим, что Язов являлся последним из военачальников, кому было присвоено звание маршал Советского Союза. Отметим, что военный был награжден орденом Красной Звезды за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. С 1987 по 1991 год Дмитрий Язов занимал пост министра обороны СССР.
ЕТ

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