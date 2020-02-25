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Топ самых активных региональных парламентов в России

, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

Топ самых активных региональных парламентов в России
"Активные" региональные парламенты, argumenti.ru

Анализ лоббистской эффективности региональных парламентов показал, что способности у региональных парламентариев к продвижению своих законотворческих идей крайне слабые. 

В абсолютное лидерство по продвижение законодательных инициатив с «пустопорожним» результатом вышли региональные парламенты Костромской области, Челябинской области, Республики Северная ОсетияАлания, Пермского края, Саратовскойобласти. 

Относительного успеха в «плодовитости» достигли региональные парламенты шести регионов: Самарская область, Архангельская область, Республика Башкортостан, Тюменская область, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область. Законодательные органы этих субъектов Российской Федерации протащили через федеральный парламент максимальное число законопроектов. Например, по инициативе парламента Кабардино-Балкарской Республики было рассмотрено девять законопроектов, пять из которых стали законами, и Государственное Собрание Республики Башкортостан инициировало рассмотрение четырнадцати законопроектов, из которых шесть были подписаны президентом. 

К сожалению, десять региональных парламентов не решились внести на рассмотрение в федеральный парламент ни одного законопроекта. Подробнее  в статье «Рейтинг лоббистской эффективности региональных парламентов 2019».

 

 

ГБ

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