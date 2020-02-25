Топ самых активных региональных парламентов в России

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25 февраля 2020, 08:46 [ «Аргументы Недели» ]

"Активные" региональные парламенты, argumenti.ru

Анализ лоббистской эффективности региональных парламентов показал, что способности у региональных парламентариев к продвижению своих законотворческих идей крайне слабые.

В абсолютное лидерство по продвижение законодательных инициатив с «пустопорожним» результатом вышли региональные парламенты Костромской области, Челябинской области, Республики Северная Осетия – Алания, Пермского края, Саратовскойобласти.

Относительного успеха в «плодовитости» достигли региональные парламенты шести регионов: Самарская область, Архангельская область, Республика Башкортостан, Тюменская область, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область. Законодательные органы этих субъектов Российской Федерации протащили через федеральный парламент максимальное число законопроектов. Например, по инициативе парламента Кабардино-Балкарской Республики было рассмотрено девять законопроектов, пять из которых стали законами, и Государственное Собрание Республики Башкортостан инициировало рассмотрение четырнадцати законопроектов, из которых шесть были подписаны президентом.

К сожалению, десять региональных парламентов не решились внести на рассмотрение в федеральный парламент ни одного законопроекта. Подробнее в статье «Рейтинг лоббистской эффективности региональных парламентов 2019».