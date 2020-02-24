Сын Порошенко взошел на сцену под крики «русские в Лондоне»

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24 февраля 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: соцсети

Молодой человек, очень похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену российского исполнителя в Лондоне под возгласы "русские в Лондоне".

Видео с концерта российского рэпера в столице Великобритании опубликовал в соцсети депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. На кадрах видно, как молодой человек вышел на сцену, после чего исполнитель поприветствовал его фразой "русские в Лондоне". "Предлагаю отправить на Евровидение Мишу Порошенко. От России", - прокомментировал увиденное депутат Рады Дубинский.

Отмечается, что Михаил Порошенко учится в Великобритании в "Конкорд Колледже".