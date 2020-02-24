Премьер-министр Украины тактично послал знаменитую девушку, попросившую о помощи

//Общество 13+

24 февраля 2020, 21:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

премьер-министр Украины Алексей Гончарук на фото пресс-службы Верховной Рады

Глава украинского кабмина Алексей Гончарук попал в скандал. Один из пранкеров списался с председателем правительства Украины от имени девушки, застрявшей в Ухани. Пранкер попросил Гончарука о помощи. Но тот повел себя по-хамски.

Пранкер обратился к украинскому премьеру, представившись Анастасией Зинченко. Эта девушка стала известной после того, как ей отказали в эвакуации. Поводом для этого стала собака.

Анастасия Зинченко отказалась бросать питомца. Ее оставили в Китае.

«Добрый день Алексей Валерьевич. Меня зовут Анастасия Зинченко», — написал пранкер премьер-министру Украины: «Я нахожусь сейчас в Ухане. Меня украинские власти отказались отправить на родину в Украину по причине, что у меня собака».

Пранкер «попросил» Гончарука о помощи. Тот прочитал сообщение, а потом ответил отказом: «Добрый вечер, Анастасия. Очень жаль, что так получилось. Извините».

Ранее Зеленский обещал помочь застрявшей в Ухани украинке.