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Украинская журналистка объяснила неадекватное поведение в прямом эфире таблетками

, 20:33 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Украинская журналистка объяснила неадекватное поведение в прямом эфире таблетками
скриншот видео странного состояния украинской журналистки

Корреспондент украинского телеканала Елена Близнякова была замечена в неадекватном состоянии. Инцидент произошел во время организации прямого вещания со студией. Девушке пришлось извиняться. Она призналась, что причиной стали таблетки.

Журналистка рассказывала об очередном этапе отбора на Евровидение. Она находилась за кулисами. Присутствовавшие обратили внимание на ее странную жестикуляцию и мимику. Поведение корреспондентки было названо странным.

«Мне очень жаль ситуацию, которая произошла за кулисами Евровидения», — извинилась Елена Близнякова позднее: «Признаюсь, я позволила себе пару глотков алкоголя во время работы. Я не учла побочное действие лекарства, которое вынуждена принимать по состоянию здоровья. Пойми свою вину и мне очень стыдно, потому что много лет я пытался сделать свою работу хорошо. Поэтому прошу прощения у всех, кто видел меня в таком неприемлемом состоянии. Это хороший урок для меня, и я узнал его на всю жизнь».

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