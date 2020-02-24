Стало известно, в чём отличия путешествий мужчин и женщин

//Общество 13+

24 февраля 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Эксперты проанализировали, кто чаще путешествует за границу и чем отличается подготовка к поездкам у мужчин и женщин. Для исследования были проанализированы данные за 2019 год.

Оказалось, что мужчины чаще покупают авиабилеты - 54% против 46%/ При этом представители сильного пола больше путешествуют в пределах родной страны, чем женщины (67% и 63% соответственно). Отмечается, что чаще всего путешествуют россияне в возрасте от 30 до 35 лет.

Специалисты также выяснили, что женщины тщательнее подходят к планированию поездки и бронированию билетов. Также в среднем они проводят в путешествии дольше времени, чем мужчины.